Calciomercato Lazio | D.s. Udinese: "Samardzic? Ce l'hanno chiesto, ma..."

Prima della conferenza stampa di presentazione di Alexis Sanchez, il direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, si è espresso sul futuro di Lazar Samardzic, finito qualche settimana fa anche nei piani della Lazio: "Samardzic è un giocatore tra i più richiesti, c'è qualche richiesta di informazioni in Italia... possiamo dire Italia del nord (ride ndr). Però la nostra idea è quella di mantenere in rosa i giocatori migliori, a meno di offerte soddisfacenti per tutti, ma non c'è volontà da parte nostra di lasciarlo andare facilmente. In quel ruolo comunque iniziamo ad avere qualche giocatore buono, uno lo presentiamo oggi".