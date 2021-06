Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Interesse per Piero Hincapié"

Oltre a pensare al nuovo allenatore in casa Lazio sarà necessario pensare anche al mercato in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi che sono stati accostati ai biancocelesti dalla Spagna arriva anche quella di Piero Hincapié. Il difensore diciannovenne in forze all'Atlético Talleres secondo quanto riportato da Marca potrebbe lasciare l'Argentina per giocare in Europa. Sono molti i club interessati al classe 2002 e tra questi ci sarebbe anche la Lazio. Il calciatore partirebbe per non meno di dieci milioni.

