Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il Fenerbahce lavora per riprendere Muriqi"

Sta deludendo in Serie A, non ha rispettato le attese, anzi ne è rimasto lontanissimo. Un solo gol in campionato, tanta fatica a imporsi, la sensazione di un calciatore molto distante dagli standard ricercati in estate dalla Lazio. Vedat Muriqi vive mesi difficili, il suo futuro non può essere scritto, verranno fatte delle riflessioni, bisognerà capire anche se sarà ancora Inzaghi ad allenarlo. Il kosovaro resta oggetto misterioso, pesano tanto i 20 milioni spesi per prenderlo dal Fenerbahce. Sulla sponda gialloblu del Bosforo, però, Muriqi non è stato dimenticato, è rimasto nel cuore di tifosi e società e secondo aspor.com, noto portale turco che in estate seguì da vicino la trattativa con la Lazio, il Fenerbahce s'è messo a lavoro per riportare il giocatore alla base. Secondo Aspor, infatti, il Fenerbahce è a caccia di un attaccante che garantisca gol, quei gol che gli attaccanti in rosa non stanno portando. Samatta è fermo a quota 5 gol, Papiss Cisse a 4, un po' meglio fa Thiam con otto centri. Ma 17 gol in tre sono bottino insufficiente. Così ecco che il Fener starebbe lavorando per riprendere Muriqi, forte anche della volontà del giocatore di tornare a Istanbul. Uno scenario plausibile? Difficile dirlo ora, ma la permanenza di Muriqi a Roma non può essere data per certa.

Pubblicato 23/03/21