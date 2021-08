Calciomercato Lazio, Djavan Anderson a un passo dal Cosenza: i dettagli

Si muove ancora qualcosa nel calciomercato in uscita della Lazio. Dopo la cessione ufficiale di Correa e quelle ben avviate di Caicedo e Fares, anche Djavan Anderson sta per lasciare la Capitale. Come riportato dall'esperto Alfredo Pedullà, l'esterno olandese è vicinissimo al Cosenza che, dopo Vigorito, è pronto a chiudere un'altra operazione. Io classe 1995 passerà in Calabria con la formula del prestito. C'è già l'accordo tra le due società e il consenso del giocatore, manca solo la firma sul contratto.