Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Ecco cosa ha deciso Gil"

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i tanti nomi spuntati nelle ultime ore di mercato in casa Lazio c'è anche quello di Bryan Gil. Negli ultimi minuti della sessione invernale, la dirigenza attendeva l'ok defintivo per Ryan Kent, che era in ballo a dei problemi tra il suo agente e il Fenerbahce per degli arretrati con il club turco: trattativa saltata. In contemporanea però arrivano anche novità sul fronte Gil. Lo spagnolo era stato valutato anche in estate dalla Lazio e se prima sembrava essere intenzionato ad accettare solo il prestito al Brighton, Fabrizio Romano svela delle novità in merito. "Bryan Gil - si legge sul profilo Twitter dell'esperto di mercato - non ha cambiato idea, resta al Tottenham nonostante i tanti accostamenti. Gil non ha mai voluto fare un'altra mossa in prestito a gennaio e finora la situazione non è cambiata. Bryan, felice agli Spurs e pronto a fare del suo meglio per il Tottenham".

