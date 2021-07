Calciomercato Lazio, il Genoa pensa a Parolo: i dettagli

Il bellissimo messaggio d'addio, il ringraziamento alla tifoseria e la voglia di continuare a giocare. Marco Parolo ha salutato la Lazio dopo sette anni da professionista vero. Il centrocampista ex Parma e Cesena ha espresso tutta la sua volontà di continuare la sua carriera da calciatore ed è in attesa di offerte allettanti. Secondo calciomercato.com, c'è un club di Serie A che si sta muovendo per Parolo. Si tratta del Genoa che è interessato al classe 1985 liberatosi a zero dalla Lazio. Dopo la partenza di Strootman direzione Cagliari, il club rossoblu sta cercando una pedina affidabile e d'esperienza per il suo centrocampo. Marco può essere il profilo giusto. L'ex numero 16 biancoceleste ha dichiarato di volersi prendere un po' di tempo per guardarsi attorno ed valutare anche altre proposte, oltre a quella della società di Preziosi.