Calciomercato Lazio, la Juve piomba su Giroud: la situazione

Si è aperta ufficialmente oggi la finestra invernale di calciomercato, ma alcuni nomi circolano già da un po'. Uno di questi è Olivier Giroud, vicino alla Lazio e all'Inter un anno fa e rimasto in orbita biancoceleste e nerazzurra. Secondo il Corriere dello Sport, ora anche la Juventus sarebbe interessata all'attaccante. Pirlo ha chiesto una punta da aggiungere al pacchetto offensivo e il francese sarebbe la sua scelta numero uno, seguito da Llorente in forza attualmente al Napoli. "Il mercato di gennaio è difficile" - ha detto il tecnico bianconero ieri nel post partita - "e trovare il giocatore adatto è complicato, ma qualcuno in attacco ci potrà servire per dare ricambio agli altri. Il giocatore perfetto non esiste, ma Giroud ci potrebbe anche essere utile"