Calciomercato Lazio | La Roma si inserisce per Valentini: la situazione

Nicolas Valentini è sempre più vicino a sbarcare in Italia e nella Capitale, ma non per vestire la maglia della Lazio. Il difensore centrale in passato è stato accostato più volte al club biancoceleste: ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre e lascerà il Boca Juniors. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, la Roma si sarebbe inserita e starebbe accelerando per farlo arrivare in anticipo, ovvero già in questa sessione di mercato. La società giallorossa sta lavorando per il classe 2001 e nelle prossime ore ci dovrebbero essere dei contatti con gli agenti. De Rossi avrebbe già dato il suo ok all'operazione: l'argentino potrebbe prendere il posto di Llorente, che rientrerà al Leeds dopo il prestito dello scorso anno. Su Valentini si erano fatte avanti anche l'Inter, la Fiorentina, il Napoli e il Como, oltre alle due romane.