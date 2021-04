Calciomercato Lazio, non solo il Betis su Musacchio: la conferma di Schira

"Real Betis e Karagümrük hanno mostrato interesse per Mateo Musacchio, che lascerà la Lazio a parametro zero a fine stagione". Così Nicolò Schira su Twitter ha confermato che non solo il club spagnolo è sulle tracce del difensore biancoceleste. Su di lui infatti anche il club turco Karagümrük, lo stesso in cui militano Biglia, Viviano e Bertolacci tra gli altri. Quel che è certo è che l'argentino non verrà riconfermato.