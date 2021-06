Calciomercato Lazio, parla Jovetic: "Mi piacerebbe tornare in Italia, presto deciderò"

La Lazio è in cerca di nuovi esterni d'attacco per poter accontentare Maurizio Sarri in modo tale da poter dare vita al suo 4-3-3. Tra le offerte del mercato degli svincolati ci sarebbe Stefan Jovetic, appena lasciato libero dal Monaco. Nella sua intervista a Tuttosport, l'ex Inter ha aperto alla possibilità di tornare in Italia: "Tra Fiorentina e Inter ho giocato quasi sette anni in Serie A, l’Italia sarà sempre la mia seconda casa. Mi piacerebbe tornare, ma ho anche proposte stimolanti da altre Nazioni. Vedremo... Presto deciderò".

CAMPIONATO DA URLO - "È sempre un bel campionato. Mi sono tenuto informato sulla Fiorentina e sinceramente non mi ha stupito la vittoria dello scudetto dell’Inter. I nerazzurri avevano la rosa più attrezzata e hanno meritato. Ci sta che la Juventus, dopo 9 anni di dominio, abbia vissuto una stagione più complicata. Ma sono convinto che nel prossimo campionato i bianconeri torneranno ai vertici. Mi aspetto una Serie A come ai tempi d’oro grazie al ritorno dei migliori tecnici: da Mourinho ad Allegri fino a Sarri".