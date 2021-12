Calciomercato Lazio, per Fares spunta l'ipotesi Inter: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sessione invernale del calciomercato si avvicina e la Lazio dovrà fare i conti con numerose operazioni da portare avanti. Il club dovrà riuscire a piazzare gli esuberi per provare a dribblare l'indice di liquidità e poter poi regalare qualche colpo a Maurizio Sarri. Tra i calciatori che potrebbero aiutare questo c'è anche Momo Fares. L'esterno sinistro, dopo un avvio promettente, al Genoa si è un po' perso tra infortuni e il cambio tecnico. Shevchenko è intenzionato a lasciare il 3-5-2 per tornare al suo amato 4-3-3 e l'algerino rischia di finire ai margini. Possibile che i rossoblù decidano di cederlo. Il giocatore si trova in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il giocatore potrebbe tornare alla Lazio, ma sarebbe solo di passaggio. Oltre alle candidature di Torino e Sassuolo ci sarebbe anche una terza pretendente molto più interessante. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ex Spal sarebbe finito nel mirino dell'Inter. Il giocatore piace da sempre a Simone Inzaghi che ha fatto di tutto per averlo alla Lazio e anche all'Inter ha tanti estimatori, a cominciare da Ausilio. Non è un caso che nell'estate del 2019, prima del grave infortunio subito, il suo trasferimento a Milano sponda nerazzurra fosse cosa fatta. Inzaghi vuole un giocatore che possa far rifiatare Perisic perché considera Dimarco più come terzo centrale che come esterno a tutta fascia. Il profilo di Fares sarebbe tra i preferiti insieme a Digne dell'Everton. Il problema sarebbe la formula visti problemi economici del club meneghino. Non è escluso che si possa trattare di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Se ne saprà di più nei prossimi giorni visto che sarebbe un'operazione che coinvolgerebbe tre società (Genoa, Lazio e Inter) e in cui tutte vogliono essere accontentate. Il nome di Fares in ottica Inter, però, va tenuto in forte considerazione.

Pubblicato il 24/12 alle 7.45