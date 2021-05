Calciomercato Lazio, spunta Ilicic per l'attacco: lo sloveno ai saluti con l'Atalanta

Un'idea che potrebbe prendere presto piede e che rappresenterebbe senza dubbio un colpo di mercato per chiunque. Josip Ilicic è al passo d'addio con l'Atalanta nonostante un contratto in scadenza nel 2023 con opzione per il 2024. L'attaccante sloveno non è più fondamentale per Gasperini, che nelle ultime 12 partite lo ha impiegato dal primo minuto soltanto due volte, escludendolo del tutto nelle ultime due. La Dea sembra aver trovato delle alternative in casa, si scrollerebbe di dosso un ingaggio pesante da 2,1 milioni di euro, dopo essersi alleggerita di quello del Papu Gomez a gennaio. Alla finestra per lui ci sarebbero Milan e Lazio, anche se la pista rossonera si sarebbe raffreddata e dipenderebbe molto dal futuro di Calhanoglu, che Pioli vorrebbe trattenere ad ogni costo a Milano.

LA LAZIO - Ecco quindi che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, in pole position nella corsa al 33enne sloveno potrebbe finire proprio la Lazio. Con ogni probabilità Andreas Pereira non verrà riscattato dal Manchester United e tornerà in Inghilterra. Si libererebbe quindi uno slot per il suo approdo nella Capitale. Anche a livello di ingaggio. Pereira percepiva 2,5 milioni annui, la stessa cifra che Lotito potrebbe proporre a Ilicic, ma oltre il quale difficilmente il presidente biancoceleste sarebbe disposto a spingersi. Per la Lazio rappresenterebbe sicuramente un miglioramento della rosa, senza un appesantimento del monte ingaggi. Si attendono sviluppi.

Pubblicato il 26/05