Calciomercato Lazio, spunta Kessy Coulibaly del Tolosa

Il calciomercato ha chiuso i battenti a gennaio ma le società sono già al lavoro in vista della sessione estiva che prenderà il via alla fine del campionato. Sotto la lente d'ingrandimento di Napoli e Lazio è finito il giovane Kessy Coulibaly, classe 2002 in forze nella squadra B Tolosa. Come riportato da Tuttomercatoweb.com il giovane è un centrale di difesa di grande prospettiva e ha il contratto in scadenza con il club francese. L'idea sarebbe quella di acquistarlo per poi mandarlo in prestito in Serie B per farlo crescere. Insomma un nome da tenere d'occhio in vista di giugno.