Calciomercato Lazio | TMW: "L'ultima idea per l'attacco è un ex Serie A"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato non è finito, ha spiegato il diesse Fabiani. La Lazio è a caccia di un attaccante per chiudere al meglio il suo mercato. Tanti nomi in lizza: da James Rodriguez (che sembra definitivamente tramontato) a Jobe Bellingham, passando per Laurienté, Vitor Roque e Fernandez-Pardo. Ma la ricerca prosegue e un altro nome sarebbe finito in orbita biancoceleste. Si tratta di Pontus Almqvist, esterno classe '99 del Rostov che ha passato la scorsa stagione al Lecce. Come spiega Tuttomercatoweb.com, sarebbe un possibilità che la società starebbe valutando e che potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni.