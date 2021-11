Calciomercato Milan, Romagnoli verso il rinnovo: i dettagli dopo il summit

Accostato persino alla Lazio ma Alessio Romagnoli vuole rimanere al Milan. Il primo incontro avvenuto la scorsa settimana a Casa Milan ha sancito la volontà dell'attuale capitano rossonero di non voler cambiare maglia. Come riporta tuttomercatoweb.com, Romagnoli sarebbe disposto a rimanere alla corte di Pioli dimezzandosi persino lo stipendio. Il classe '95 infatti è oggi il secondo giocatore più pagato della rosa: 6 milioni di euro netti. Una cifra per la quale la dirigenza rossonera la trova insostenibile. Proprio in virtù di questo oggi, Massara e Maldini per rinnovare l'accordo con il ragazzo non sono andati oltre i 3 milioni di euro netti. La proposta non sarebbe neanche troppo distante dalla richiesta del difensore che chiede uno stipendio da 3.5 milioni di parte fissa più 1 milione di bonus, legato a obiettivi personali e soprattutto di squadra. La trattativa è ufficialmente partita, dalle parti di Milano c'è ottimismo con l'idea Lazio che sembra ormai essere tramontata.