Lazio-Basic, Schira conferma: "Accordo con il giocatore, manca quello con il Bordeaux"

Toma Basic è un serio obiettivo della Lazio che, come vi abbiamo già raccontato, sta lavorando per portarlo a Roma. La conferma arriva anche da Nicolò Schira che parla di un accordo già trovato con il giocatore sulla base di 1,4 milioni di euro l'anno fino al 2025. Il problema resta la distanza tra richiesta e offerta con il Bordeaux che pretende circa 10 milioni a fronte dei 6 più 1,5 di bonus proposti dalla Lazio. Quel che è certo è che Sarri ha messo il croato in cima alla lista per il suo centrocampo.

