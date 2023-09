UFFICIALE - Fabiana Fierro è una nuova giocatrice della Lazio Women

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women aggiunge un nuovo tassello alla sua rosa in vista di una stagione che la società si augura possa regalare finalmente il tanto atteso salto di qualità. Dopo gli arrivi di Goldoni, Mancuso, Ferrandi, Gomese, Kuenrat e Popadinova è stato infatti ufficializzato un ulteriore innesto per la stagione che sta per iniziare. Si tratta del portiere classe 2002 Fabiana Fierro che arriva dal Pomigliano, squadra che ha "giustiziato" le aquilotte nella finale play off per salire in Serie A nella passata annata.