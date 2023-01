123 anni, la società ricorda: "Ecco cos'è la Lazio..." - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 9 gennaio è quel giorno in cui tutti i tifosi della Lazio sono ancora più orgogliosi e fieri della loro fede, in cui il petto è ancora più gonfio d'amore e la gioia è il sentimento che, più di tutti, si fa sentire. Una giornata speciale per la Lazialità, per la Lazio e tutto ciò che rappresenta. Ma cosa rappresenta? La società ha voluto ribadire questo concetto, pubblicando un video sul proprio profilo TikTok, in cui è elencato tutto ciò che è immagine, storia e rappresentazione di questa squadra: "Un posto: Piazza della Libertà; un animale: l'aquila; due colori: il bianco e il celeste; giocatori: leggende; storia: 123 anni; una città: Roma; una data: 9 gennaio 1900". Tanti auguri Lazio!