2 Giugno, manifestazione a Roma senza regole: presenti Salvini, Meloni ed estrema destra

Quella che si era presentata nei giorni scorsi come una manifestazione simbolica e silenziosa, si è trasformata in un mega assembramento nel centro di Roma, nella piena mancanza del rispetto delle regole e senza il benché minimo distanziamento. Migliaia di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza del Popolo: presenti anche alcuni leaders del centrodestra (Meloni, Salvini, Tajani), oltre che le frange di estrema destra. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, non si è sottrato ai selfie con i presenti, nè ai microfoni dei giornalisti: "Se la sinistra era in piazza il 25 aprile, perché noi no? Vedete bandiere di partito? Solo Tricolori. La mascherina? Ce l'ho, ma gli esperti dicono che il virus sta morendo".