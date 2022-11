777 Partners allarga gli orizzonti: i proprietari del Genoa comprano un altro club

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La 777 Partners continua ad allargare i suoi orizzonti. Il fondo d'investimento statunitense, proprietario del Genoa, sta per mettere le mani sull'Hertha Berlino. L'indiscrezione arriva dall'autorevole sito economico Bloomberg, la conferma dall'azionista del club tedesco, Lars Windhorst. L'offerta è vincolata al via libera oltre che dal club anche dalla Deutsche Fussball Liga, che gestisce i camponati tedeschi. Windhost aveva rilevato il 64,7% di Hertha BSC GmbH & Co. KGaA per 374 milioni di euro ma da ottobre ha avviato le trattative per la cessione del suo pacchetot azionario. Lo stesso imprenditore, intervenuto ai microfoni di SZ, si è detto positivamente sorpreso di aver trovato così in fretta un acquirente. Ricordiamo che 777 Partners, società con sede a Miami, oltre al Genoa detiene quote di Siviglia, Standard Liegi, Red Star, Vasco da Gama e Melbourne Victory.