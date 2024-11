A cosa può ambire questa Lazio? Vecino risponde: ecco le sue parole

Questa nuova Lazio di Baroni sta sorprendendo tutti. A metà novembre è prima nella maxi-classifica di Europa League e seconda in campionato, a pari merito con Fiorentina, Atalanta e Inter. La domanda, perciò, sorge spontanea: dove può arrivare questa squadra? In esclusiva ai nostri microfoni ha risposto il centrocampista biancoceleste Matias Vecino. Queste le sue parole: “A cosa possiamo ambire? Quello lo dirà il tempo. Siamo solo all’inizio di un percorso nuovo, in cui sono arrivati tanti giocatori e un allenatore diverso. Dobbiamo goderci il momento, continuare a pedalare come stiamo facendo e pensare partita dopo partita. Non c’è tempo per fare altro. Ora è andata via quasi metà della squadra con le nazionali, è normale che avremo meno giorni per preparare la prossima gara. Dobbiamo pensarla così, è un concetto che ci trasmette anche il mister e penso che sta portando dei buoni risultati”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO