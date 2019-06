Abodi: "Meglio avere uno stadio moderno che un calciatore in più"

Stadi vecchi e obsoleti, impianti sempre più malfunzionanti e meno appetibili: questo a oggi uno dei principali problemi del calcio italiano, lontano anni luce dall'organizzazione e dagli investimenti delle altre leghe europee. Durante il forum svoltosi ieri presso la redazione del Corriere dello Sport dal titolo "Il calcio che vogliamo", ha parlato in merito alla situazione stadi Andrea Abodi, ex presidente della Lega Serie B oggi a capo del Credito Sportivo, istituto che si occupa di finanziare i progetti legati all'impiantistica: "Più che il calcio che vogliamo, parlerei di calcio che dobbiamo. Assumiamoci impegni. Passiamo dalla foto del disagio allo sviluppo che tutti auspichiamo. Alcuni anni fa abbiamo abbandonato l’idea di essere un modello internazionale. Ma voglio essere ottimista, ambizioso. I prati verdi dei campi inglesi, gli stadi pieni sono un bel biglietto da visita. E i nuovi impianti costituiscono un punto di svolta. Potremmo assumerci anche una percentuale di rischio, essere più di una semplice banca. Fornire professionalità, anche a fronte di una legge che andrebbe migliorata. Meglio avere uno stadio moderno che un calciatore in più".

