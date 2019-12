Acquafresca: “Lazio, devi credere al campionato. Immobile? Imprescindibile...”

La Lazio continua il suo straordinario percorso in campionato. Intervenuto nel corso della trasmissione ‘65 e mezzo, il fantacalcio in TV’ Robert Acquafresca ha detto la sua anche sui biancocelesti: "Non mi aspettavo la Lazio così in alto, ma vista la sua posizione di classifica credo che ora ci crederà fino all’ultimo. La Lazio è lì come outsider ed è bello che stia lì, deve continuare a crederci. Ha battuto la Juve meritatamente ma deve rimanere coi piedi per terra, anche se a Roma è difficile farlo. È un attimo dalle stelle cadere giù, ma Simone Inzaghi è un allenatore molto bravo e per me la Lazio arriverà fino in fondo, anche se è difficile. Sarebbe bello vedere la Lazio o l’Inter vincere il campionato".

IMMOBILE - "È imprescindibile secondo me, non solo per la Lazio, ma anche per la Nazionale. È un giocatore impressionante soprattutto sotto il punto di vista realizzativo, nonostante a volte te lo trovi in mezzo al campo a recuperare palloni. Come giocatori siamo diversi a livello di caratteristiche, per me è il più forte attaccante italiano".