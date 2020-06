Adani: "L'Inter ha davanti la Juventus e la miglior Lazio degli ultimi 20 anni"

Durante la telecronaca di Parma - Inter, Daniele Adani ha parlato del lavoro svolto da Antonio Conte alla guida della squadra nerazzurra, in riferimento a Juventus e Lazio che la precedono in classifica: "Il lavoro dell'Inter deve essere visto in maniera positiva. Quella che stiamo vedendo quest'anno è la miglior Lazio degli ultimi 20 anni e prima in classifica c'è la Juventus".

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI

LAZIO IL PUNTO SU KUMBULLA

TORNA ALLA HOME PAGE