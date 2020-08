Addio Messi, Bartomeu pronto a farsi da parte ma solo ad una condizione...

Sembrano non finire mai i colpi di scena nella clamorosa decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona. I tifosi, appresa la notizia hanno protestato contro la dirigenza e in particolar modo contro il presidente Bartomeu chiedendogli di rassegnare le dimissioni. Secondo quanto riportato da TV3 il numero uno dei catalani sarebbe anche disposto a farsi da parte e lasciare la guida a patto che però Messi dica pubblicamente che la causa per la quale vuole lasciare i blaugrana sia lui. Intanto nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata da parte dell'argentino.

