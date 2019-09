Agostinelli: "Immobile con l'Italia? Dipende tutto da Mancini"

Diversi giocatori della Lazio sono impegnati con le rispettive nazionali. Ai microfoni di Radiosei ha commentato la situazione Agostinelli: "Pro e contro dei calciatori convocati in nazionale? Per il tecnico del club è negativo perché perde i giocatori, quest'ultimi invece potrebbero avere un vantaggio psicologico dall'indossare una maglia così pesante. Immobile può essere ancora un tema in chiave azzurra? Ha iniziato bene con la doppietta alla Samp, è partito bene. Il problema può essere nella personalità del ragazzo, la scelta di Lasagna potrebbe creare qualche dubbio nella testa del giocatore. Dobbiamo aspettare la Finlandia, in ogni caso tutto è legato alle scelte del tecnico e i calciatori importanti devono saper uscire da momenti particolari".

ITALIA - "Dobbiamo confrontarci con altre realtà, ma mi piace il gruppo creato da Mancini, sembra un gruppo di amici; la gara di ieri non mi ha fatto impazzire ma va considerato il periodo, alla fine nei momenti che contano usciamo. Dell'Italia, come per la Lazio, mi incuriosisce la scelta di tre centrocampisti abili nel palleggio per cercare l'imbucata vincente, nessuno dei tre è una vera mezzala; l'unico dubbio è quando perdiamo palla e potremmo subire delle ripartenze. Per vedere se siamo cambiati rispetto l'anno scorso due gare sono poche".

