Ahi Milan, si ferma Suso: lo spagnolo verso il forfait

Il gol contro la Spal avrebbe dovuto rilanciarlo dopo un inizio di stagione disastroso. Nove giornate condite da zero reti, un assist e tanti fischi. La panchina l'ha svegliato: gol su punizione e prima vittoria al Milan per Pioli, che già era pronto a premiarlo. Ma Suso, sicuro titolare per la sfida contro la Lazio, si è fermato prima dell'allenamento della vigilia. Lo riporta Giuseppe Di Stefano di Sky Sport, che spiega come lo spagnolo abbia accusato un problema fisico che potrebbe costringerlo al forfait. Suso ha infatti saltato la seduta odierna, e dovrebbe quindi restare fuori dalla lista dei convocati per la Lazio. Si attende ancora l'ufficialità ma, molto probabilmente, al suo posto Pioli rilancerà Castillejo come ala destra.

