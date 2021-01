Aiuto del Governo al calcio italiano: il Decreto Crescita è salvo

Il Governo fa un passo importante verso il calcio. Nonostante le dimissioni del presidente del Consiglio Conte, l'esecutivo ha varato il decreto attuativo del Decreto Crescita, necessario per estendere agli sportivi professionisti lo sgravio del 50 per cento della tassazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscano la propria residenza in Italia dall'estero e rimangano nel nostro Paese per almeno due anni. Il passo è stato reso necessario dalla circolare interpretativa con cui a fine dicembre l'Agenzia delle Entrate aveva sollevato la questione, tanto da rendere necessario il provvedimento attuativo, adottato oggi nella forma del DPCM. Saranno più facili e convenienti gli affari dall'estero, o i movimenti di calciatori arrivati da fuori dal 2019 in poi. Meno, quelli di chi in Italia già risiede da più tempo.