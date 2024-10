Ajax, Farioli acclamato dopo la vittoria nel De Klassieker: il messaggio ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel suo cammino europeo la Lazio passerà anche per Amsterdam dove, alla Johann Cruijff Arena, dovrà affrontare una Ajax tutto nuovo, che sta rinascendo e ha come obiettivo quello di tornare nelle posizione alle quali ambisce una squadra con una storia così gloriosa. Per farlo la dirigenza ha deciso di puntare sul tecnico Francesco Farioli, ex Nizza e scuola De Zerbi, che in questo inizio di stagione si sta levando grandi soddisfazioni come quella di ieri nella vittoria per 0-2 nel De Klassieker contro il Feyenoord, giocata al De Kuip.

I futuri avversari dei biancocelesti salgono così in seconda posizione, scavalcando proprio il club di Rotterdam e mettendosi a otto misure di distanza da un PSV Eindhoven scatenato. Un successo che ha permesso a Farioli e i suoi ragazzi di godersi il bagno di folla al momento del ritorno in città, quando i tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra per farle sentire il proprio amore e lo stesso tecnico italiano si è affacciato dal pullman rivolgendosi a loro e dicendo: "Grazie davvero per essere qui. Per il vostro supporto. Questi ragazzi qua dentro danno la vita per voi! Farebbero davvero tutto per voi. State con noi e supportateci!".