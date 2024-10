EURORIVALI - Lazio, l'Ajax fa suo il De Klassieker: secondo posto in classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle avversarie di questa stagione europea della Lazio è l'Ajax, che la squadra di Baroni affronterà ad Amsterdam giovedì 12 dicembre. Gli olandesi hanno recuperato la quarta giornata di Eredivisie che prevedeva il De Klassieker, una sorta di "derby d'Olanda" che vede affrontarsi le squadre più titolate, ovvero Ajax e Feyenoord, e l'hanno fatto loro. La squadra di Farioli ha conquistato altri tre punti battendo 2-0 i rivali e si è guadagnata così il secondo posto in classifica con 22 punti in 9 partite. Si tratta del 12esimo incontro in cui l'Ajax rimane imbattuto e della quinta vittoria consecutiva.