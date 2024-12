Ajax-Lazio, che partita! Tutti i numeri del match

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha fatto il colpaccio ad Amsterdam, a dispetto di tutti i divieti e di tutti i problemi che ci sono stati nei giorni precedenti alla partita. Quinta vittoria su sei partite di Europa League, nessuna sconfitta e ancora primi nel girone unico. E' solo la seconda volta nella sua storia che la Lazio vince le cinque delle prime sei gare di una competizione europea: la prima avvenne nel 1997/98 in Coppa Uefa, sotto la guida di Eriksson.

A mettere la firma sul tabellino sono stati Tchaouna, Dele-Bashiru e il solito Pedro. Per il primo si tratta del primo gol in Europa e del secondo gol stagionale dopo quello realizzato al Como il 31 ottobre, per quanto riguarda Pedro, come riporta il Corriere dello Sport, è il terzo calciatore dopo i 30 anni più coinvolto nei gol in Europa League, mentre Dele-Bashiru il primo calciatore nigeriano a segnare all'Ajax in una competizione europea da Osimhen (12 ottobre 2022).

Continuando a parlare di numeri, nessun centrocampista italiano di Serie A supera Zaccagni per quanto riguarda gli assist: nel corso dell'anno solare 2024, è arrivato a quota 5 in tutte le competizioni, come Lorenzo Pellegrini e Manuel Locatelli.

Infine, la Lazio ha dimostrato ancora una volta di essere una macchina da gol: la squadra ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre trasferte di questo torneo e e non segnava più di una rete per più gare esterne consecutive in Europa dal periodo tra settembre e dicembre 2017.