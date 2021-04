Ajax, Ten Hag: “Roma? Firmerei per eliminarla come la Juventus”

Alla vigilia dei quarti di Europa League contro la Roma, l'allenatore dell'Ajax Ten Hag è intervenuto in conferenza stampa. Nel presentare la gara, il tecnico olandese ha dichiarato di voler replicare l'impresa compiuta due anni fa in Champions contro la Juventus: "L'ultima volta siamo stati eliminati dal girone dall'Atalanta, ma a Bergamo abbiamo giocato molto bene. E in Champions League abbiamo eliminato la Juventus due anni fa. Firmerei per ottenere lo stesso risultato"