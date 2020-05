Albania, Duka (Pres. Federcalcio): "Strakosha giovane e bravo. Vi racconto Reja"

Da sempre Italia e Albania sono legate da un rapporto pressoché fraterno, l'una ha sempre teso una mano all'altra e viceversa. Recentemente gli aiuti sanitari forniti dall'Albania per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel nostro paese non sono passati affatto inosservati. Le due nazioni sono legate anche in ambito calcistico: diversi infatti i giocatori albanesi che militano in Serie A, non per ultimo Thomas Strakosha, portiere della Lazio e della Nazionale. A tal proposito, tramite un'intervista esclusiva rilasciata per Tuttomercatoweb.com, il Presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, si è espresso in merito al numero 1 biancoceleste, che nell'Albania si gioca il posto con una vecchia conoscenza laziale: "Tra i pali abbiamo Strakosha e Berisha: Etrit è un leader, Thomas sta lottando addirittura per lo scudetto. È giovane e bravo. Reja è in difficoltà perché sono bravi e giocano, non è facile lasciarli fuori". Una grana in più per mister Edy Reja, anche lui passato per la Lazio: tecnico e signore d'altri tempi, che sin da subito ha conquistato l'Albania calcistica: "Conoscevo Reja come tecnico al Napoli, per noi era un sogno avere un ct di questa portata. Poi quando l'ho incontrato per la prima volta, ho detto ‘ha 74 anni... ma non li dimostra’. È giovane, dentro e fuori: si allena, corre come e meglio degli altri. Con lui è tornata l'atmosfera di De Biasi per fortuna".

