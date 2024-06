Albania, Hysaj risponde alle critiche: "Da 12 anni gioco in A e so il mio valore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Albania è pronta a fare il suo debutto all'Europeo, l'Italia sarà la sua prima avversaria nella fase a gironi della competizione. In attesa del calcio d'inizio della sfida, in programma sabato alle 21, Hysaj è intervenuto in conferenza stampa raccontando le sensazioni personali e della squadra sul momento. Le sue parole: "Abbiamo lavorato tanto fisicamente, non è che in queste due amichevoli siamo stati al 100%, ma dovremmo avere le forze per preparare la partita con l'Italia. Ci stiamo allenando il più possibile per farci trovare pronti. Normale che siano 3 partite molto forti e molto belle da giocare, ho detto ai ragazzi che dobbiamo goderci questo Europeo, essere concentrati e avere fiducia. Abbiamo dimostrato a tutti che facciamo cose belle, abbiamo un avversario forte davanti, ma tutto può succedere".

"Ho visto le due amichevoli dell'Italia ma non è quello che sembra. È molto forte e ho giocato contro tutti. Non è l'Italia come appare nell'amichevole. Dobbiamo fare di più, essere più seri. Possiamo passare il girone, dobbiamo provarci in tutti i modi anche se non va come vorremmo alla fine possiamo almeno dire che abbiamo giocato a testa alta. Sono d'accordo che l'Italia è una delle squadre più forti e così hanno vinto l'ultimo Europeo".

"Io gioco in Serie A da 12 anni, conosco il mio potenziale e anche quando sbaglio. So che anche questo Europeo mi concentrerò molto bene, darò il massimo per questa maglia e aiuterò i giocatori. In Nazionale bisogna dare tutto nei momenti belli e belli. Per noi l'Italia è un punto rosso, ma bisogna dimostrarlo in campo, i punti non sono di nessuno ma di chi li prende".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE