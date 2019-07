Albertini: "Biglia? Al Milan non ho più visto il Lucas della Lazio"

Se i tifosi della Lazio avessero saputo fin dall'inizio che all'addio di Biglia avrebbe corrisposto l'arrivo istantaneo di un altro Lucas, un centrocampista di prestigio e fama internazionale, non avrebbero seguito con apprensione i mesi di tira e molla, aspettando un rinnovo annunciato e mai ufficializzato. Arrivato due estati fa, Leiva ha conquistato i sostenitori biancocelesti. Non solo per quanto visto in campo, tra numeri strabilianti e prestazioni di livello: il brasiliano è ormai uno dei leader nello spogliatoio laziale, un profilo di esperienza conclamata e carattere. Un destino meno fortunato per Biglia, invece, che dal suo arrivo al Milan non è mai riuscito a far vedere quanto mostrato a Roma. Lo ha sottolineato anche Demetrio Albertini, presidente del Settore Tecnico Figc ed ex centrocampista laziale: "Bennacer al Milan? Deve confrontarsi con una realtà differente ma conosce le problematiche del calcio italiano. A me non dispiace nemmeno Biglia, ma non abbiamo mai visto il Lucas della Lazio. Ci si aspettava molto da lui", ha dichiarato a Radio Sportiva. Un destino che ha accomunato diversi giocatori, che dopo aver lasciato la Lazio hanno affrontato non poche difficoltà. A differenza di Lucas Leiva: il centrocampista ex Liverpool non ha deluso le aspettative. E c'ha messo veramente poco per conquistare Roma.

