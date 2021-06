Alemao, l'ex calciatore del Napoli ricoverato in gravi condizioni causa Covid

Ore d'ansia in casa Napoli per le condizioni di Ricardo Rogério de Brito, meglio conosciuto come Alemao, ex centrocampista partenopeo dei tempi di Maradona. L'ex calciatore è infatti ricoverato in Brasile, insieme alla moglie incinta di otto mesi, causa Covid. Le notizie non sono confortanti: come riportato dal quotidiano Jornal do Brasil le sue condizioni sarebbero gravi.

