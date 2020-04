Alle 10 la riunione tra Figc e comitato tecnico scientifico: si decide come ripartire

Il calcio deve ripartire. Questo è l'assioma sul quale ragioneranno la Figc e il comitato tecnico scientifico nella riunione che andrà in scena oggi, a partire dalle 10:00. Il punto dell'assemblea sarà “come” strutturare la ripresa della stagione sportiva, le idee sul tavolo sono diverse: l'ultima prevede un maxi-ritiro della durata di oltre 3 mesi che andrebbe a coinvolgere fino a 1500 persone solo per la Serie A. I limiti più gravi da superare sono rappresentati dalla scarsità di tamponi, e dalla difficoltà, per molti club, di ospitare i propri tesserati all'interno del Centro Sportivo. Si attendono novità.

