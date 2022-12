Almeria, Rodrigo Ely: “La Lazio ci aiuterà in questo”. Poi su Sarri…

Manca ancora qualche giorno all’amichevole tra Almeria e Lazio, l’ultimo test per i biancocelesti prima della ripresa del campionato. La sfida è in programma giovedì 22 alle 18:30, sarà un’occasione per entrambe per fare un punto sulla preparazione svolta finora. In merito alla gara, come riporta Diaro de Almeria, si è espresso Rodrigo Ely. Queste le sensazioni del difensore: “La Lazio è una squadra storica italiana che sta giocando bene negli ultimi anni e ci aiuterà a prepararci al meglio per Cadice. Giocare contro squadre di altri paesi è una motivazione in più per vedere cosa si troverà. La Lazio è un avversario che fa bene le cose e ha un buon allenatore".

