Andata play out Serie B, Pescara - Perugia: Oddo affronta il suo passato

È il momento della verità per Pescara e Perugia. Solo una delle due rimarrà in Serie B. L’altra sarà costretta a retrocedere in Serie C. Questa sera allo Stadio Adriatico ore 21:00 c’è il primo round. Il ritorno a Perugia è previsto per venerdì 14 agosto. La gara andrà in onda su DAZN. Massimo Oddo, ex difensore della Lazio e attuale tecnico degli umbri, affronterà il suo passato. È stato infatti allenatore del Pescara dal 2015 al 2017.

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE L'ARSENAL SU LUIZ FELIPE

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU DAVID SILVA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE