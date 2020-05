Andrea Rinaldi, rimandato il funerale del 19enne dell'Atalanta per rischio assembramenti

Di ieri la notizia terribile della morte di Andrea Rinaldi, 19enne centrocampista dell'Atalanta in prestito al Legnano ricoverato venerdì scorso per un aneurisma cerebrale. Il funerale del ragazzo era previsto per giovedì 14 maggio ma, come ha comunicato il Legnano sul proprio sito ufficiale, la cerimonia è stata rimandata per il rischio di infrazione delle norme anti Covid-19: "Il funerale di Andrea Rinaldi è stato rimandato a data da destinarsi. Il Prefetto di Como ha annullato la cerimonia prevista per giovedì 14 maggio a Cermenate per l’enorme attenzione che ha avuto la scomparsa del nostro Andrea, e il conseguente, altissimo afflusso che le esequie avrebbero avuto con il conseguente rischio di non poter far rispettare le norme anti Covid-19. La famiglia Rinaldi però è fermamente decisa a garantire ad Andrea il saluto e il tributo di affetto che merita: niente cerimonia per sole 15 persone in un ambiente chiuso, ma un afflusso libero in uno spazio ampio e aperto come appunto lo stadio di Cermenate. Lunedì 18 maggio l’ulteriore allentamento delle norme potrebbe offrire una soluzione".

PREMIER LEAGUE, IN CASO DI NUOVO POSITIVO ISOLAMENTO INDIVIDUALE

LAZIO, RIPERT RACCONTA COME SI SVOLGONO GLI ALLENAMENTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE