 Antonini su Pioli: "È sottovalutato, con la Lazio è arrivato al terzo posto"

Il Milan ha sfruttato la sosta per esonerare Giampaolo e sostituirlo con l'ex Lazio Pioli. La scelta però continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori, non suscitando troppo entusiamo. Ai microfoni di milannews.it l'ex giocatore rossonero Luca Antonini ha detto la sua, citando il terzo posto raggiunto da Pioli con i biancocelesti nel 2014-15: "Ha fatto un buon lavoro negli ultimi anni, anche con dei giovani a disposizione, facendoli crescere. Stefano è un bravo allenatore che è stato un po' sottovalutato, ma ha sempre portato dei buoni risultati. Ha dei buoni concetti di gioco, la Fiorentina giocava bene, la Lazio ha ottenuto un terzo posto con lui alla guida. Tutti i presupposti per un buon percorso ci sono".

