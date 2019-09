Apple / Iphone 11, 11 pro, 11 Max e Low Cost: contro Samsung e Huawei

TECNOLOGIA IPHONE MODELLO LOW COST - La Apple è pronta a dar battaglia. Dopo che i più recenti report di vendita hanno posto la casa di Cupertino al terzo posto dietro ad altri due colossi come Samsung e Huawei, all'Apple hanno pensato a una quadrupla presentazione pompa magna. L'azienda presenterà infatti il 10 settembre non uno, ma quattro nuovi modelli di smartphone con i quali spera di conquistare ogni fetta di mercato possibile. Si passerà infatti dal top di gamma fino a quella fascia medio\alta dove la Apple non ha saputo conquistarsi clienti. Così, accanto agli iPhone 11, 11 Pro e 11 Max, ci sarà spazio anche per la versione potenziata e rivisitata dell'iPhone SE. Si parla di uno schermo da 4,7 pollici e prestazioni appunto non al top, ma comuni ai suoi avversari di fascia di prezzo. Verrà circa 400 euro, come il suo predecessore, e promette di dar del filo da torcere per entrare nelle tasche di chi non si è mai avvicinato al mondo Apple iPhone per i costi eccessivi.