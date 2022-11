Arbitri, Giacomelli out: ora valuta causa milionaria all'AIA

Il fischietto di Trento ha superato i 12 mesi di sospensione e non arbitrerà più per la questione dei rimborsi incriminati...

Piero Giacomelli non è più arbitro. Il fischietto di Trieste è stato estromesso dall’AIA per aver perso il ricorso alla Corte del CONI. Il direttore di gara, insieme a Davide Massa, è stato prima sospeso per dei dubbi su alcuni rimborsi e poi sospeso per circa 70 euro. Il fischietto è stato escluso per aver superato i 12 mesi di sospensione (in totale 12 mesi e 17 giorni). Tra appelli, ricorsi e controricorsi la situazione non appare finita. Come riporta Calvarese su Calcio e Finanza, l’AIA, infatti, rischia una causa da 1 milione e mezzo di euro. La cifra sarebbe la somma di pagamenti in sospeso, potenziali guadagni futuri ed eventuali danni. Secondo Giacomelli la decisione è ingiusta e sproporzionata.