Arbitri, Giacomelli rischia grosso: due o tre turni di stop per gli errori in Milan-Roma

Gli errori in Milan-Roma dell'arbitro Piero Giacomelli e del Var Pro Luigi Nasca, costeranno caro ai due fischietti. In particolare sotto la lente d'ingrandimento sono finiti i due rigori fischiati a Pedro e a Calhanoglu, uno per parte. Stando a quanto riporta Libero, Rizzo sarebbe infuriato per quanto visto, per questo potrebbe decidere per uno stop di due o tre turni. Con la sosta per le nazionali di mezzo, non si rivedranno in campo per almeno un mese, prima di fine novembre. Giacomelli è rimasto nell'organico AIA beneficiando della deroga dei limiti di permanenza venuti meno con la riunificazione dell'organico CAN A e B.

