Argentina, Correa non si allena in gruppo. Scaloni: "È in dubbio con il Perù"

Joaquin Correa è in ritiro con la nazionale che sta disputando le qualificazioni al Mondiale del 2022. L’attaccante dell’Inter nei giorni scorsi aveva svolto un allenamento differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Oggi alla viglia della gara con il Perù il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni intervenuto in conferenza stampa non ha dato notizie di miglioramenti in merito alla situazione. Correa continua ad allenarsi a parte, la situazione è costantemente monitorata e solo domani si saprà se potrà tornare in gruppo per poi essere disponibile per la partita. Le sue condizioni precarie preoccupano anche l’Inter che sabato 16 dovrà affrontare la Lazio all’Olimpico.

