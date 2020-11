Argentina, i convocati di Scaloni per le qualificazioni ai Mondiali: c'è Correa

La sosta delle Nazionali è alle porte. Dopo gli impegni di campionato in questo weekend, i vari calciatori partiranno per rappresentare il proprio paese. L'Argentina affronterà il Paraguay in casa (13/11) e il Perù in trasferta (18/11) nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Il tecnico dell'Albiceleste,Scaloni ha reso noti i convocati per le due gare. Tra loro c'è anche l'attaccante della Lazio, Joaquin Correa. Presente anche Messi e gli "italiani" De Paul (Udinese), Lautaro Martinez (Inter), Dybala (Juventus), Papu Gomez (Atalanta), Dominguez (Bologna), Pereyra (Udinese) e Martinez Quarta (Fiorentina).

#SelecciónMayor Lista de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/bLjBRv8IdA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 6, 2020

