Arsenal, i giocatori rifiutano il taglio degli stipendi: i dettagli

I calciatori dell'Arsenal avrebbero rifiutato una decurtazione del 12,5% dello stipendio per i prossimi dodici mesi. Lo riporta il quotidiano inglese Telegraph, che aggiunge come il club aveva richiesto il taglio degli ingaggi per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia da Coronavirus. La decisione dei calciatori sarebbe avvenuta nonostante il club abbia proposto degli incentivi sui nuovi contratti, restituendo, ad esempio, tutta la cifra mancante in caso di rinnovo o cessione. A nulla è valsa la proposta della dirigenza, che avrebbe trovato il 'no' dei 'Gunners'.

