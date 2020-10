Ascoli - Reggiana, l'arbitro annulla il gol e mima il Var... che non c'è in Serie B

Singolare la scena verificatasi ieri in Serie B durante il match tra Ascoli e Reggiana. A pochi secondi dal termine Kargbo segna il gol del 2-2 per gli ospiti ma il guardalinee alza la bandierina e l'arbitro Francesco Meraviglia annulla per fuorigioco. Prima di confermare definitivamente la sua decisione, il direttore di gara ha però mimato il gesto del Var, atto singolare dato che il Var nella serie cadetta non è presente. È probabile che Meraviglia volesse solo indicare l'annullamento della rete, ma così facendo ha spiazzato i giocatori in campo che hanno mostrato delle facce piuttosto stupite. Gol, comunque, giustamente annullato.