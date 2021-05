Assemblea Lega Serie A, Lotito sulla Salernitana: "Mantenuto l'impegno assunto" - VIDEO

Giornata di assemblea per la Lega di Serie A per discutere di fondi, diritti TV e anche per chiudere definitivamente il discorso Superlega. Presenti tutti i presidenti dei club della massima serie eccetto Crotone e Parma già retrocesse in Serie B. Intercettato all'esterno di Palazzo Parigi a Milano inevitabile la domanda al presidente Lotito sulla promozione della Salernitana. Il patron, visibilmente soddisfatto, ha risposto: "Certo che sono contento, ho mantenuto l'impegno che avevo assunto".

