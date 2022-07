ASSO DI FIORI: IL VIVAIO E FIORISTA CHE CERCAVI. DALLE CERIMONIE AL TUO NEGOZIO, UN MAESTRO FIORISTA PER TE

Cerchi un vivaio che possa soddisfare ogni tua esigenza? Il nome giusto per te è Vivaio Asso di Fiori, in Via del Casale di S. Basilio, 95, Roma. Non solo, troverai il nostro negozio di fiori in Via Pollenza, 4, Roma. La nostra storia è fatta di esperienza e certificazioni ad hoc. Aperto il primo negozio su Roma nel 2014, nel 2020 è arrivato il nostro vivaio. La nostra esperienza, dal 2006, al vostro servizio, ci ha permesso di raggiungere punteggi alti nel ranking Google e non solo. Recensioni che testimoniano la qualità che c'è dietro i nostri prodotti: "Non pensavo esistesse un gruppo di lavoro così professionale e disponibile, attento alle attenzioni e ai capricci(non pochi)del cliente; Valerio trasmette affidabilità e serenità dal primo incontro senza cambiare mai registro, reattivo e proattivo è in grado di risolvere ogni tipo di problema, e ci tengo a sottolineare ogni", ci scrive Antonio.

Questo perché Valerio è un Maestro Fiorista che ha lavorato in Spagna, Russia, Francia. La collaborazioni con locali in tutta Roma, il brand Eataly a Genova, Torino e nella stessa capitale, garantisce una lunga serie di servizi:

- Progettazione di interi giardini con rendering grafico tramite un software PC aggiornato annualmente

- Impianto idrico

- Installazione del prato, potature, florovivaistica

- Terrazzi

- Potatura alto fusto

Da due anni inoltre troverai anche un intero settore dedicato a pergolati in legno, frangipiste in legno, grigliati e tutta questa sfera merceologica.

A livello fioristico copriamo a 360° tutti i prodotti immaginabili. Dall'allestimento floreale per negozio ai pannelli verticali con piante stabilizzanti, pareti verticali artificiali, Vendita di piante, Vendita di fiori, Addobbi floreali, Composizioni funebri, Allestimento cerimonie e matrimoni e molto, molto altro.

Non ti resta che scorrere la Photogallery qui sotto all'articolo per scoprire alcuni dei nostri prodotti e il video esplicativo sotto ad essa (oppure clicca qui per guardarlo). Noi ti aspettiamo, ricordandoti che per chi chiama a nome de Lalaziosiamonoi.it...non paga la chiamata!

